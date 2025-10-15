ua en ru
Трамп поставил ультиматум Аргентине по финансированию: что требует

Среда 15 октября 2025 03:23
Трамп поставил ультиматум Аргентине по финансированию: что требует
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп предупредил, что помощь США Аргентине может быть сокращена, если либертарианский партиец Хавьер Милей проиграет на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World.

Трамп назвал Милея "великим лидером" и пообещал "полную поддержку" своему идейному союзнику, подчеркнув, что успех Милея критически важен для дальнейшей помощи США.

Встреча Трампа и Милея состоялась на фоне валютного свопа США с Аргентиной на 20 миллиардов долларов, в рамках которого стабильные доллары обмениваются на волатильные песо, чтобы поддержать аргентинскую экономику. Однако, по словам Трампа, если Милей проиграет, "мы не будем щедрыми на Аргентину".

Милей, в свою очередь, получил от Трампа прямые заверения в поддержке: "Он полностью соответствует MAGA, это "Сделаем Аргентину снова великой", - отметил Трамп, отсылая к собственному лозунгу "Сделаем Америку снова великой".

Администрация США уже пообещала 20 миллиардов долларов на поддержку экономики Аргентины, которая находится в сложном положении. Однако эта поддержка пока не смогла успокоить рынки или укрепить позиции Милея в предвыборных опросах. Результаты выборов 26 октября определят, сможет ли Милей проводить жесткие реформы по сокращению расходов, или столкнется с законодательным сопротивлением в течение следующих двух лет.

Трамп подчеркнул, что помощь Аргентине выгодна США, поскольку поддерживает "великую философию" и стратегического союзника в Латинской Америке. Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил готовность принять "любые исключительные меры для стабильности рынков", что стало редким прямым вмешательством США в валютные рынки Латинской Америки.

Милей в комментариях подчеркнул, что поддержка США - это признание стратегического партнерства и защита идей свободы, а также подтвердил приверженность Аргентины интересам США и Израиля.

В то же время в Аргентине идут спекуляции, что Трамп может требовать от Милея определенных политических и экономических уступок в обмен на финансовую поддержку. Министр экономики Аргентины Луис Капуто заверил, что пока не планируется долларизация экономики или изменение обменного курса песо, несмотря на слухи предвыборного периода.

Эта встреча и заявления Трампа подчеркивают высокие ставки для Аргентины: от результатов выборов зависит не только внутренняя политика, но и дальнейшая международная поддержка страны.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.

А недавно президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован с предвыборного мероприятия после того, как протестующие забросали его автомобиль камнями. Это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей.

