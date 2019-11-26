ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Домінікані автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 23:25
У Домінікані автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою

Автобус прямував в аеропорт

У Домініканській республіці у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з російськими - він зіткнувся з вантажівкою. Про це пише Diario Libre.

Наголошується, що в автобусі, який прямував в аеропорт, перебувало 60 туристів. Попередньо відомо, що серед потерпілих є також діти.

За даними російського посольства в Домінікані, в ДТП постраждали 35 російських туристів. Їх госпіталізують, інших розміщують в готелі.
На місце події прибули рятувальники та медики.

"В даний час ми направляємо два вертольоти і два наземні машини швидкої допомоги для надання допомоги 60 туристам в результаті аварії, що сталася", - повідомила санітарна авіація на своїй сторінці в Twitter. За даними Diario Libre, постраждалих доставляють в лікарні міста Игуэй.

Нагадаємо, нещодавно Вінницької області рейсовий автобус потрапив в ДТП, п'ять чоловік отримали пошкодження. Водій автобуса Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Раніше в Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома легковими автомобілями. На момент ДТП в автобусі перебували 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

У поліції розповіли про розслідування ДТП з Кулебой На автодорозі Київ-Одеса сталось ДТП між 11 автомобілями
Новини України ДТПавтобустуристы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся