В Перу автобус впав у яр, є жертви

Фото: місце події (twitter.com/HBANoticiasaqp)

Водій на великій швидкості не впорався з керуванням

На півдні Перу на ділянці гірської траси у населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, у результаті чого щонайменше вісім осіб загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Andina.

За попередньою інформацією, водій на великій швидкості не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав в яр.

#Puno Esta madrugada aproximadamente a las 4:20 horas, la empresa de transportes Power cayó a unos 60 metros en sector de Huacarpay próximos a llegar a la región Cusco

En el bus viajaba una promoción de una institución educativa de la ciudad de #Ayaviri pic.twitter.com/DVCu9jDQ8h — HBANoticias (@HBANoticiasaqp) November 27, 2019

Згідно з даними агентства, в автобусі, який прямував з міста Айявири (департамент Пуно), знаходилися школярі.

Наголошується, що постраждалі доставлені в лікарні міста Куско. На місці інциденту працюють рятувальники.

Bomberos, policías y personal de Serenazgo de la ciudad de Urcos (Cusco) realizan labores de rescate de los pasajeros https://t.co/8lNeNsmiA7

(Video: Municipalidad de Urcos) pic.twitter.com/MpFmw3pDLT — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 27, 2019

Нагадаємо, в Домінікані автобус з туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якого постраждали 35 осіб.

Крім того, нещодавно Вінницької області рейсовий автобус потрапив в ДТП, п'ять чоловік отримали пошкодження. Водій автобуса Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.