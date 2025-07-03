Аргентина получит американские БТР Stryker: соглашение с Пентагоном подписано

Военное сотрудничество Аргентины с США выходит на новый уровень. Пока Украина остается без поддержки, США решили вооружить Аргентину Stryker и F-16.
Об этом заявил министр обороны Аргентины Луис Петри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети X.
В то время как воюющая с Россией Украина остается без новых решений о поддержке со стороны Вашингтона, Аргентина усиливает военное сотрудничество с США.
Так, подписаны соглашения о поставках бронетранспортеров Stryker американского производства и истребителей F-16.
Соглашение было заключено после того, как на прошлой неделе министр обороны Аргентины Луис Петри побывал в Дании, чтобы окончательно договориться о покупке 24 истребителей F-16, для обслуживания которых требуется помощь США.
Петри уточнил, что во время встречи с министром обороны США Хегсетом подписал документ, который дает согласие на поставку бронетранспортеров Stryker для аргентинской армии.
Это соглашение стало продолжением курса Аргентины на обновление своего оборонного потенциала и усиление стратегического партнерства с США.
"Аргентина достигает прогресса в модернизации своих Вооруженных сил и укреплении военных связей с Соединенными Штатами", - подчеркнул министр обороны Аргентины Луис Петри.
В заявлении Пентагона отмечается, что американская сторона приветствует решение Буэнос-Айреса укреплять оборонное сотрудничество, в частности через закупку истребителей F-16 Fighting Falcon и бронетехники Stryker.
Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что Китай представляет угрозу как для США, так и для Аргентины, и выразил уверенность, что обе страны могут вместе противостоять этим вызовам.
Таким образом Аргентина делает значительный шаг к углублению военно-технического сотрудничества с США, модернизируя свои Вооруженные силы на фоне роста глобальной конкуренции и региональных угроз.
В среду, 2 июля, стало известно, что США приостановили передачу Украине оружия. Речь идет прежде всего о чрезвычайно необходимых ракетах для зенитных комплексов Patriot.
СМИ уже обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что такое решение было принято на основании принципа "Америка прежде всего".
Кроме того, США приостановили жизненно важную поддержку для радиолокационных средств F-16, которые имеются в Украине. После данного решения Трампа украинские силы действительно оказались в затруднительной ситуации.
Подробнее о прекращении военной помощи - в материале РБК-Украина.
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