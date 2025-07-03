Аргентина получит американские БТР Stryker: соглашение с Пентагоном подписано

В то время как воюющая с Россией Украина остается без новых решений о поддержке со стороны Вашингтона, Аргентина усиливает военное сотрудничество с США.

Так, подписаны соглашения о поставках бронетранспортеров Stryker американского производства и истребителей F-16.

Соглашение было заключено после того, как на прошлой неделе министр обороны Аргентины Луис Петри побывал в Дании, чтобы окончательно договориться о покупке 24 истребителей F-16, для обслуживания которых требуется помощь США.

Петри уточнил, что во время встречи с министром обороны США Хегсетом подписал документ, который дает согласие на поставку бронетранспортеров Stryker для аргентинской армии.

Это соглашение стало продолжением курса Аргентины на обновление своего оборонного потенциала и усиление стратегического партнерства с США.

"Аргентина достигает прогресса в модернизации своих Вооруженных сил и укреплении военных связей с Соединенными Штатами", - подчеркнул министр обороны Аргентины Луис Петри.

В заявлении Пентагона отмечается, что американская сторона приветствует решение Буэнос-Айреса укреплять оборонное сотрудничество, в частности через закупку истребителей F-16 Fighting Falcon и бронетехники Stryker.

Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что Китай представляет угрозу как для США, так и для Аргентины, и выразил уверенность, что обе страны могут вместе противостоять этим вызовам.

Таким образом Аргентина делает значительный шаг к углублению военно-технического сотрудничества с США, модернизируя свои Вооруженные силы на фоне роста глобальной конкуренции и региональных угроз.