Арестович оцінив ймовірність окупації Донецької області до середини вересня

"Пупок розв'яжеться в принципі її взяти, а вже до 15-го скільки залишилося? 12 днів, це просто ні про що, команди можна давати які завгодно, але я бачу по російських військових пабліках і за заявами військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони вже не можуть", - заявив Арестович.

Він нагадав, що росіяни близько 80 діб брали Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області. Але зараз для того, щоб окупувати Донецьку область, їм потрібно захопити шість міст.