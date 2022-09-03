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Арестович оценил вероятность оккупации Донецкой области до середины сентября

Фото: Алексей Арестович, советник ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не смогут воплотить свои планы по полному захвату Донецкой области до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Пупок развяжется в принципе ее взять, а уж до 15-го сколько осталось? 12 дней, это просто ни о чем, команды можно давать какие угодно, но я вижу по российским военным пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они уже не могут", - заявил Арестович.

Он напомнил, что россияне около 80 суток брали Лисичанск и Северодонецк Луганской области. Но сейчас для того, чтобы оккупировать Донецкую область, им нужно захватить шесть городов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ докладывали, что россияне установили новый дедлайн полной оккупации Донецкой области. Крайний срок был передвинут на 15 сентября 2022 года.

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Офис президентаАлексей АрестовичВойна России против Украины