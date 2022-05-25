Арестович пояснив поспіх російських військових на Донбасі

Поспіх, з яким російські військові намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей, не пов'язаний з контрнаступом ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".
"Це потрібно для внутрішніх російських цілей. Або хтось дав слово, мовляв, ми до 1 червня і т.д. Якісь розклади внутрішні в російській верхівці, хтось щось комусь пообіцяв, боїться не дотримати слово. Народу треба доповісти, що цілі виконані. Якийсь кризовий момент в російському керівництві. І в цей кризовий момент їм потрібен успіх", - зазначив Арестович
Він також додав, що, враховуючи кількість їх емісарів на Заході, це відверта спроба скупки голосів західних політиків.
"Вони мабуть хочуть заходу показати якусь здатність вирішувати свої завдання і забезпечити втягування України в дискусію про так званий "Мінськ-3", - заявив радник глави Офісу президента.
Нагадаємо, Арестович заявив, що Росія хоче збити поставки зброї в Україну. Це дозволить Кремлю швидше припинити війну.
Раніше Арестович розповів про те, що ЗСУ зупинили російський наступ в районі Гуляйполя Запорізької області.
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