Арестович пояснив поспіх російських військових на Донбасі

Поспіх, з яким російські військові намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей, не пов'язаний з контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю " Фейгін Live ".

"Це потрібно для внутрішніх російських цілей. Або хтось дав слово, мовляв, ми до 1 червня і т.д. Якісь розклади внутрішні в російській верхівці, хтось щось комусь пообіцяв, боїться не дотримати слово. Народу треба доповісти, що цілі виконані. Якийсь кризовий момент в російському керівництві. І в цей кризовий момент їм потрібен успіх", - зазначив Арестович

Він також додав, що, враховуючи кількість їх емісарів на Заході, це відверта спроба скупки голосів західних політиків.

"Вони мабуть хочуть заходу показати якусь здатність вирішувати свої завдання і забезпечити втягування України в дискусію про так званий "Мінськ-3", - заявив радник глави Офісу президента.