ЗСУ зупинили російський наступ в районі Гуляйполя. Йдуть позиційні бої, - Арестович

Збройні сили України (ЗСУ) зупинили наступ російських військ під Гуляйполем у Запорізькій області. В регіоні йдуть позиційні бої.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Фейгін LIVE .

Радник глави ОП додав, що в цьому регіоні сторони намагаються маневрувати, проте загрози наступу російських військ тут відсутня.

"Ми зупинили російський наступ в районі Гуляйполя. Там йдуть позиційні бої", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на початку травня на підступах до Гуляйполя відновилися бойові дії. Противник намагався просунутися вперед, але зазнавши великих втрат був змушений відступити.

Відзначимо, російські війська посилили обстріли населених пунктів Запорізької області - артударами була зруйнована дорога між Пологами і Гуляйполем.

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