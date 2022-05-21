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ЗСУ зупинили російський наступ в районі Гуляйполя. Йдуть позиційні бої, - Арестович

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Київ, Субота 21 травня 2022 22:27
ЗСУ зупинили російський наступ в районі Гуляйполя. Йдуть позиційні бої, - Арестович Фото: радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) зупинили наступ російських військ під Гуляйполем у Запорізькій області. В регіоні йдуть позиційні бої.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Фейгін LIVE.

"Ми зупинили російський наступ в районі Гуляйполя. Там йдуть позиційні бої", - сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що в цьому регіоні сторони намагаються маневрувати, проте загрози наступу російських військ тут відсутня.

Нагадаємо, на початку травня на підступах до Гуляйполя відновилися бойові дії. Противник намагався просунутися вперед, але зазнавши великих втрат був змушений відступити.

Відзначимо, російські війська посилили обстріли населених пунктів Запорізької області - артударами була зруйнована дорога між Пологами і Гуляйполем.

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