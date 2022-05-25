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Арестович объяснил спешку российских военных на Донбассе

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Спешка, с которой российские военные пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, не связана с контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

"Это нужно для внутренних российских целей. Либо кто-то дал слово, мол, мы к 1 июня и т.д. Какие-то расклады внутренние в российской верхушке, кто-то что-то кому-то пообещал, боится проотвечаться. Народу надо доложить, что цели выполнены. Какой-то кризисный момент в российском руководстве. И в этот кризисный момент им нужен успех", - отметил Арестович

Он также добавил, что, учитывая количество их эмиссаров на Западе, это откровенная попытка скупки голосов западных политиков.

"Они видимо хотят Западу показать какую-то способность решать свои задачи и обеспечить втягивание Украины в дискуссию о так называемом "Минске-3", - заявил советник главы Офиса президента.

Напомним, Арестович заявил, что Россия хочет сбить поставки оружия в Украину. Это позволит Кремлю быстрее прекратить войну.

Ранее Арестович рассказал о том, что ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя Запорожской области.

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Война России против УкраиныАлексей Арестович