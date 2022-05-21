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РФ хоче збити поставки зброї. Арестович пояснив пропозиції щодо поступок з боку України

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Субота 21 травня 2022 22:55
РФ хоче збити поставки зброї. Арестович пояснив пропозиції щодо поступок з боку України Фото: радник голови ОП Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Іван Носальський

Зараз одна з головних цілей військово-політичного керівництва Росії полягає у тому, щоб збити темп поставок зброї до України. Це їм дозволить більш швидко припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в інтерв’ю "Фейгін Live".

За словами Арестовича, російське військове керівництво розуміє, що не зможе мобілізувати достатню кількість військових, в той час як Україна збере нові сили. Тому їм необхідно припинити війну якомога швидше.

"Для цього треба провести чітку тезу: війну треба припиняти, а найкращий спосіб припинити війну - припинити мілітаризувати Україну. Вони хочуть збити темп поставок озброєння Україні", - сказав він.

Крім того, Росія веде інформаційну кампанію про те, що вона воює не з Україною, а з коаліцією західних держав. Кремль намагається просунути ідею нерівності сторін.

"Вони ведуть до того, щоб продати російській спільності скромні результати цієї війни. Ну, наприклад, взяття Маріуполя та вихід на кордони Луганської області" - пояснив Арестович.

Як зазначив представник ОП, всі розуміють, що це спроба Росії збити темпи постачання зброї Україні, вигравши собі час, а також зобразити всю ситуацію так, ніби Москва та Захід разом вмовляють українців припинити війну.

Нагадаємо, раніше український посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова детально розписала, на які цілі будуть спрямовані 40 мільярдів доларів із підписаних президентом Джо Байденом додаткових асигнувань для України.

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