Арестович назвал силы россиян, которые пытались наступать на Гуляйполе

"На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе где-то по 100-120 человек со вчерашнего утра пытались буквально брать Гуляйполе. А поддерживала их, считай, БТГ. Маловато оказалось для каких-то подвигов, сейчас не двигаются, больше 12 часов стоят на месте", - отметил Арестович.

По его словам, серьезного наступления не вышло. Фактически имело место местное движение, возможно, попытка разведки обороны. По мнению Арестовича, попытка вышла неудачной.