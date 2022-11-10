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Арестович об освобождении левого берега Днепра: никто в лоб атаковать не будет

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 22:57
Арестович об освобождении левого берега Днепра: никто в лоб атаковать не будет Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE".

"А мы и не будем брать левый берег, наверное. Зачем? Форсирование это всегда сложная операция, связанная с потерями. Никто не будет в лоб. В лоб атакует только российская армия в 21 веке. Мы давно уже так не делаем. Просто приедем в то место и в то время, когда никто не будет ожидать, и будет им "счастье", - сказал Арестович.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович заявил , что Вооруженные силы Украины могут расходы от пяти дней до трех недель, чтобы полностью уволить Херсон.

Также ранее мы писали, что Арестович высказался об отступлении россиян в Херсонской области. По его словам, оккупанты отступают, но медленно.

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Алексей Арестович
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