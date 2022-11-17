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Арестович назвав сили росіян, які намагалися наступати на Гуляйполе

Фото: радник Офісу президента України Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські військові намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але спроби виявилися невдалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"На Запорізькому напрямі близько 6 штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, БТГ. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці", - зазначив Арестович.

За його словами, серйозного настання не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.

Нагадаємо, вчора Арестович заявив, що російські військові на Запорізькому напрямку пішли у наступ.

Також раніше ми писали, що Олексій Арестович заявив, що коли Збройні сили України звільнятимуть лівий берег Дніпра, вони не атакуватимуть "в лоб".

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