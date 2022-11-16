Россияне пошли в атаку в Запорожской области, - Арестович
В Запорожской области российские войска пошли в атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Арестович подчеркивает, что подробности пока неизвестны, но это может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов ко второй фазе войны, когда они отступили с севера Украины и перебросили войска из-под Киева по задумке "большие клещи - малые клещи".
"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились - под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично - это те, что там были", – добавляет советник ОП.
Он подчеркивает, что логика врага вполне понятна и ожидаема - войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны.
"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – констатирует Арестович.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном.
Также ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".
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