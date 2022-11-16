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Россияне пошли в атаку в Запорожской области, - Арестович

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 23:17
Россияне пошли в атаку в Запорожской области, - Арестович Фото: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Запорожской области российские войска пошли в атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Арестович подчеркивает, что подробности пока неизвестны, но это может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов ко второй фазе войны, когда они отступили с севера Украины и перебросили войска из-под Киева по задумке "большие клещи - малые клещи".

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились - под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично - это те, что там были", – добавляет советник ОП.

Он подчеркивает, что логика врага вполне понятна и ожидаема - войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны.

"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – констатирует Арестович.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном.

Также ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

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Алексей Арестович
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