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Арестович допустил продолжение обстрелов Украины ночью

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 22:32
Арестович допустил продолжение обстрелов Украины ночью Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия может продолжить наносить ракетные удары по территории Украины в ночь с 10 на 11 октября. Вероятно, атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Сегодня ночью возможно продолжение. Будут "Калибрами" работать по Украине. Будут работать по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, потому что это "нормальный" второй этап. Доразведали цели, которые смогли поразить, захотят и дальше (наносить удары - ред.)", - заявил Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из-за обстрела были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что эти удары были спланированы Россией еще в начале октября.

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