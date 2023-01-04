Арестович о подготовке РФ к новому наступлению и мобилизации: Похороним за 2-3 месяца

Российский диктатор Владимир Путин для сохранения власти и собственной жизни будет и дальше отправлять на войну против Украины сотни тысяч граждан для восполнения потерь. Так, в РФ готовят новую волну мобилизации в январе, и собирается закрыть границы.

"Военных целей у Путина нет, он хочет завести ситуацию в тупиковую, потому что он борется уже не за захват Украины и не за посрамление Запада - он борется за физическое выживание. Ему нужен тупик, нужны переговоры, которые продаст за победу, потому что поражение означает для него политическую смерть, а далее и физическую... Ему не простят, в том числе и среди ближайшего окружения. (Путин) бьется за выживание собственное. А способ у него один - похоронить сотни тысяч россиян, которые должны умереть, чтобы не умер он", - сказал Арестович.

В этом контексте советник ОП указал, что Кремль собирается в ходе следующей волны мобилизации набрать еще 200-300 тысяч человек в ряды оккупационных войск, чтобы отправить в Украину для нового наступления.

"И эта мобилизация по идее должна начаться в районе 5 января. И под нее планируется таки закрывать границы. Они дискутируют - когда и как, в какие сроки и для каких категорий, но решение о закрытии границ в той или иной степени принято. Остается вопрос в ее масштабах и сроках. Потому что они понимают, что от второй волны побежит очередной миллион как минимум", - объяснил Арестович.

Также он обращает внимание, что мобилизация в РФ не прекращается с марта 2022 года, и если сначала она была скрытой, потом с сентября - уже открытой под названием "частичная".

"Прошла так называемая волна, где они призвали около 300 тысяч человек. Из них где-то 150 тысяч отправили на фронт либо ближе к нему, а часть, которым больше всего не повезло, через неделю или сразу отправили "затыкать дыры". Другая часть была отправлена в учебные лагеря, в том числе в Беларусь, и там готовилась... Их задача пополнить кадры в частях, которые тут сильно проредились, и часть из них уже стала прибывать на территорию Украины", - сказал Арестович.

Так, российское руководство уже приняло решение об использовании этих 200 тысяч с первой волны "частичной мобилизации". И украинцев "ждет российское наступление в ближайшее время".

При этом советник ОП отмечает, что в ближайшие месяцы станет понятно, как и где Кремль будет применять накопленный резерв в 200 тысяч солдат.

"Нам может стать значительно тяжелее, но в любом случае мы похороним их за 2-3 месяца. За это время противник надеется мобилизовать еще 300 тысяч и продолжить кровавую драку", - сказал он и добавил, что возможность РФ вооружить новых мобилизованных остается под "большим вопросом".

"На нашей стороне правда, военная и финансовая помощь Запада. На весь год мы обеспечены поддержкой, сдаться мы не можем, поэтому будем воевать как воевали. Единственное, что заставляет Путина продолжать войну - желание отсрочить поражение и надежда на то, что мы сломаемся и пойдем на переговоры. Не сломаемся", - подчеркивает советник Офиса президента