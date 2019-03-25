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Посольство США закликало Росію негайно звільнити українських моряків

Новини » Політика    25.03.2019 - 17:20
Посольство США закликало Росію негайно звільнити українських моряків
Фото: суд на українськими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Також дипломати вимагають повернення Україні захоплених суден

Посольство США в Україні закликало РФ негайно повернути на батьківщину затриманих під час атаки у Керченській протоці військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

 Американські дипломати нагадали, що минуло рівно чотири місяці відтоді, як українські моряки, захищаючи суверенітет України і право на свободу судноплавства, потрапили в російський полон. 

"Свобода, суверенітет і гідність - основні принципи, які надихали Революцію гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші. Затримання Росією цих моряків - так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, - жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні. 

Посольство США закликало Росію негайно звільнити українських моряківРБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам. 

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зараз щодо всіх військовополонених триває суд в РФ. Моряків утримують в СІЗО "Лефортово" на час судового процесу. 

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