Арест Кудрицкого: адвокат рассчитывает, что залог внесут в ближайшее время

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий может выйти под залог. Не исключено, что 13 млн гривен внесут в ближайшее время.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил адвокат Кудрицкого Николай Грабик.

Он отметил, что сторона защиты считает принятое судом решение необоснованным.

"Надеюсь, что в ближайшее время сумма залога будет внесена на расчетный счет соответствующего подразделения государственной судебной администрации и Владимир Дмитриевич сможет покинуть места удержания", - добавил адвокат.

По его словам, он не может назвать конкретное лицо, которое внесет залог.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, Грабик сказал, что он не может комментировать, является ли решение поместить Кудрицкого под арест политическим.

"Политически ли оно мотивировано? Я сейчас не могу сказать, потому что не видел полного текста постановления. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Встретимся с этим вопросом в Киевском апелляционном суде", - обратил внимание адвокат.