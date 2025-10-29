Арешт Кудрицького: адвокат розраховує, що заставу внесуть найближчим часом

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький може вийти під заставу. Не виключено, що 13 млн гривень внесуть найближчим часом.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це заявив адвокат Кудрицького Микола Грабик.

Він зазначив, що сторона захисту вважає ухвалене судом рішення необґрунтованим.

"Сподіваюся, що найближчим часом суму застави буде внесено на розрахунковий рахунок відповідного підрозділу державної судової адміністрації та Володимир Дмитрович зможе залишити місця утримання", - додав адвокат.

За його словами, він не може назвати конкретну особу, яка внесе заставу.

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна, Грабик сказав, що він не може коментувати, чи є рішення помістити Кудрицького під арешт політичним.

"Чи політично воно мотивоване? Я зараз не можу сказати, тому що не бачив повного тексту постанови. Ми будемо подавати апеляційну скаргу на рішення першої інстанції. Зустрінемося з цим питанням у Київському апеляційному суді", - звернув увагу адвокат.