Арест вероятного убийцы Парубия и подготовка РФ к новому наступлению: новости за 2 сентября

Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд

Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве нардепа Андрея Парубия.

Фигуранта отправили под стражу без возможности внесения залога.

РФ готовится к осеннему наступлению: ISW назвал новые цели оккупантов

Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка оккупационных сил на фронте, сообщил Институт изучения войны (ISW).

Вероятно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области.

Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили флаг Украины

Украинские военные провели зачистку поселка Удачное в Донецкой области и установили украинский флаг над населенным пунктом.

Генеральный штаб опубликовал данные об успешной операции на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Ожидаемой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленскими и Владимиром Путиным пока не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого президента, переговоры между российскими и украинскими представителями, которые в последние месяцы проходили в Стамбуле, показывают, что путь к миру остается открытым.

Трамп заинтриговал заявлением о Путине: я узнал интересные вещи

Президент США Дональд Трамп узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.

"Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие несколько дней", - сказал президент США.