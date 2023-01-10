Украина получит от Швеции 12 единиц артиллерийской системы Archer, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские СМИ .

Такая цифра военной помощи была обнародована еще в октябре 2022 года. Однако непосредственные сроки доставки Archer – неизвестны.

Отмечается, что для использования системы украинским войскам необходимо пройти обучение. Однако благодаря тому, что французская Caesar и немецкая PzH 2000 имеют подобные Archer конструкции и руль управления, они продлятся меньше времени.