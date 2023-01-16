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Украина получила от Словакии восьмую САУ Zuzana 2

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Понедельник 16 января 2023 18:08
Украина получила от Словакии восьмую САУ Zuzana 2 Фото: Zuzana 2 (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Украина получила восьмую самоходную пушку-гаубицу Zuzana 2 словацкого производства. Это последняя, которую Словакия обязалась передать ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Teraz.

Как отмечает Министерство обороны Словакии, каждая единица техники была передана после зачисления оплаты на счет.

"Сегодня мы поставили в Украину целую батарею очень качественных артиллерийских систем, которые производит наш отечественный оборонно-промышленный комплекс. Верим, что с их помощью украинские защитники сохранят как можно больше жизней и приблизят Родину к безусловной победе над врагом, который только продолжает грабить, убивать, поскольку продолжает терпеть поражение на поле боя", - заявил министр обороны Ярослав Надь.

Отмечается, что по договору "Конструкция-Дефэнс" изготовит для ВСУ еще 16 САУ. Их профинансируют Дания, Германия и Норвегия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в июне Украина и Словакия подписали контракт на поставку САУ Zuzana 2.

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