Украина получила от Словакии восьмую САУ Zuzana 2

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Teraz .

Как отмечает Министерство обороны Словакии, каждая единица техники была передана после зачисления оплаты на счет.

"Сегодня мы поставили в Украину целую батарею очень качественных артиллерийских систем, которые производит наш отечественный оборонно-промышленный комплекс. Верим, что с их помощью украинские защитники сохранят как можно больше жизней и приблизят Родину к безусловной победе над врагом, который только продолжает грабить, убивать, поскольку продолжает терпеть поражение на поле боя", - заявил министр обороны Ярослав Надь.

Отмечается, что по договору "Конструкция-Дефэнс" изготовит для ВСУ еще 16 САУ. Их профинансируют Дания, Германия и Норвегия.