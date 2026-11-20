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Остановка предприятия. "ArcelorMittal Кривой Рог" вынужденно останавливается после нескольких мощных ракетных атак в августе-сентябре;

Важность завода. Это предприятие формирует 1% ВВП страны, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест включая подрядчиков, является одним из крупнейших экспортеров и является градообразующим для Кривого Рога;

Налоговая нагрузка. Компания вынуждена уплачивать значительные суммы налоговых платежей, не имея доходов;

Расходы на фонд оплаты труда. Предприятие должно продолжать выплачивать заработные платы и нуждается в компенсации части этих расходов;

Потеря бронирования. Все работники могут потерять отсрочку от мобилизации из-за снижения уровня доходов, поэтому критерий экономического бронирования необходимо изменить для пострадавших от агрессии критических предприятий;

Государственная поддержка. Крайне необходима для сохранения производственного и кадрового потенциала "ArcelorMittal Кривой Рог", возобновление работы которого в будущем будет необходимо для восстановления страны.

Вынужденная остановка крупнейшего меткомбината

Первой ракетной атаке предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" подверглось в декабре 2022 года. Тогда враг нанес удар по сортопрокатному цеху, в результате чего один человек погиб и трое были ранены.

Самым крупным атакам предприятие подверглось уже в этом году. В апреле, в результате дронового удара погиб один работник и еще трое были госпитализированы.

В августе-октябре Россия нанесла массированные ракетные удары по многим металлургическим предприятиям. В частности по "ArcelorMittal Кривой Рог" враг совершил 19 ракетных обстрелов, вследствие чего погибли 6 человек и 28 человек получили ранения и были серьезно повреждены производственные мощности.

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25 сентября компания сделала заявление, что не может безопасно и стабильно возобновить работу. Она проинформировала правительство о своем решении. 10 октября предприятие сообщило, что возобновление работы подвергло бы работников неприемлемому риску. Как следствие, компания приняла решение не возобновлять производственный процесс.

"Мы пришли к выводу, что не можем устойчиво эксплуатировать предприятие и защитить работников от риска дальнейших атак", – прокомментировал генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Поэтому предприятие будет переведено в режим холодного простоя. Так что компания не будет продолжать первичное производство стали, а агрегаты, работающие на минимальном уровне, будут остановлены безопасно и устойчивым способом. Этот процесс займет несколько недель, сообщили в компании.

Компания определит, сколько работников будет необходимо, когда предприятие завершит процесс перехода в холодный простой, для поддержания его целостности, жизнеспособности и возобновления работы в будущем. Сейчас другие работники будут переведены во временный простой.

Вместе с тем, металлургическая компания не планирует покидать бизнес в Украине и останавливает работу только на время войны.

"Когда война завершится и условия позволят, мы будем взаимодействовать с правительством Украины и повторно оценим, можно ли возобновить работу безопасно и устойчиво", – прокомментировали в компании.

Значение комбината ArcelorMittal Кривой Рог

Приобретение бывшей "Криворожстали" в 2005 году – это крупнейшая частная иностранная инвестиция в Украину за все годы независимости. Тогда завод приобрела компания Mittal Steel, которая в 2006 году стала частью группы ArcelorMittal – одного из крупнейших производителей стали в мире. Стоимость сделки составляла 4,8 млрд долларов или 6% ВВП Украины в 2005 году.

С момента покупки группа дополнительно инвестировала в украинское предприятие более 6 млрд долларов, завод в Кривом Роге прошел масштабную модернизацию.

"На предприятии установили новые машины непрерывного литья заготовок, модернизировали прокатный стан №250-4 с использованием оборудования итальянской компании Danieli, а также построили новые коксовые батареи", – говорит в комментарии РБК-Украина аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

В прошлом году "ArcelorMittal Кривой Рог" выплавил 1,7 млн тонн стали, что составляло почти 23% от объема производства в целом в стране. В первом полугодии этого года предприятие произвело 633 тысячи тонн железорудного концентрата и 381,2 тысячи тонн стали, свидетельствуют данные GMK Center.

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Завод выпускает арматуру для строительного рынка, а также катанку (стальную проволоку), которая является сырьем для производства 80-90% метизов (гвоздей, шурупов и т.д.) в Украине.

Компания является одним из крупнейших экспортеров, в 2025 году она продала за границу продукции на 1,2 млрд долларов, а до полномасштабного вторжения в 2021 году "АрселорМиттал Кривой Рог" экспортировал продукции на сумму 3,2 млрд долларов США. Основные поставки осуществлялись в страны ЕС и в Объединенные Арабские Эмираты, добавляет Глущенко.

"Одно это предприятие формировало около 1% ВВП Украины", – комментирует РБК-Украина народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Уникальность "ArcelorMittal Кривой Рог" заключается в том, что это предприятие имеет полный цикл горного и металлургического производства. Оно добывает железную руду в шахтах и карьерах, имеет собственное коксохимическое и сталеплавильное производство.

"У компании есть месторождение, есть обогащение руды, есть производство чугуна, стали, кокса и дальнейшее получение готового проката", – комментирует народный депутат, заместитель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

За 21 год работы компания уплатила почти 125 млрд гривен налогов. В частности за 9 месяцев этого года налоговые платежи составляли 6,7 млрд гривен, из которых 2,2 млрд гривен было отчислено в местные бюджеты.

Сегодня на заводе работают 16 тысяч сотрудников, учитывая мобилизованных и специалистов дочерних компаний. "ArcelorMittal Кривой Рог" – это градообразующее предприятие, говорит Криворучкина.

Его работа создает занятость для тысяч работников других отраслей.

"Одно рабочее место в металлургии поддерживает 6-8 рабочих мест в смежных отраслях, таких как горная промышленность, железная дорога, порты, энергетика и машиностроение", – комментирует РБК-Украина исполнительный директор Федерации металлургов Сергей Беленький.

Вынужденная остановка компании будет иметь последствия для всей страны и на локальном уровне. Это лишит заказов подрядчиков и поставщиков завода, снизит уровень занятости в городе Кривой Рог, комментирует народный депутат, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики экономического комитета парламента Муса Магомедов.

Вызовы на этапе перехода к холодному простою

Чтобы проанализировать последствия остановки "ArcelorMittal Кривой Рог", стоит сказать в каких общеэкономических условиях работает металлургия на сегодня. Ударом для металлургов стала остановка главного экспортного пути через порты Большой Одессы на Черном море, которая произошла в конце июля этого года, отмечает президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.

Отрасль работает в условиях постоянных отключений электроэнергии и зависит от ее высокой стоимости.

"С начала войны цены на электроэнергию в Украине выросли в 2-3 раза в зависимости от времени года и сезонных тарифов", – говорит Мауро Лонгобардо.

С 2022 года средняя стоимость электроэнергии для "ArcelorMittal Кривой Рог" выросла почти вдвое и превысила 180 долларов за мегаватт-час, сообщили изданию в компании. Для сравнения, металлургические компании во Франции имеют возможность покупать энергию по 40 евро за мегаватт-час, комментирует Елена Криворучкина.

Стоит отметить, недавно Франция изменила форму поддержки крупной промышленности за счет собственной атомной генерации. С начала этого года крупные потребители во Франции имеют возможность заключать соглашения сроком на 10-15 лет с атомной генерацией по цене 60-70 евро за мегаватт-час – это немного больше себестоимости производства на АЭС.

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Цены на уровне 40 или 60-70 евро за мегаватт-час соответствуют стоимости на уровне 2 и 3-3,5 гривны за киловатт-час. Это довольно низкие тарифы, ведь сегодня электроэнергия базовой нагрузки торгуется на площадке украинского "Оператора рынка" по цене 7 гривен за киловатт-час (результаты торгов с поставкой на 19 ноября). В октябре она в среднем стоила 4,6 гривны.

На факт неравнозначности стоимости электроэнергии для металлургической промышленности также обращает внимание Сергей Беленький. Он отмечает, что на сегодня украинские предприятия вынуждены покупать электроэнергию по ценам, которые являются одними из самых высоких в Европе.

Также углеродный налог добавляет 70 долларов на каждую тонну стали, которую продает украинская компания в ЕС. Совокупность всех негативных экономических и военных факторов существенно ослабляет возможности национальной металлургии, добавляет Криворучкина.

К тому же, ранее "ArcelorMittal Кривой Рог" получал коксующийся уголь из украинских шахт, однако они были захвачены российскими войсками. Из-за блокады портов альтернативные пути поставок угля остаются существенно ограниченными, признает гендиректор Мауро Лонгобардо.

Украинская металлургия сталкивается со значительными военными и экономическими вызовами (фото "ArcelorMittal Кривой Рог")

При подготовке завода к режиму холодного простоя у компании возник ряд новых проблем. Она продолжает уплачивать значительные суммы налогов, которые не зависят от ее производственных показателей. Одним из таких является налог на землю, который формирует пятую часть бюджета Кривого Рога.

"Налог на землю для компании не уменьшится. Каким образом предприятие будет его платить, не имея источника доходов, – это вопрос", – говорит Дмитрий Кисилевский.

Сохранение налоговой нагрузки лишь углубляет кризис в котором оказалась металлургическая компания.

"Если мы заинтересованы в возобновлении производства, государство не должно усиливать финансовое давление на предприятие, когда оно потеряло возможность генерировать доход", – говорит Анатолий Кинах.

С другой стороны, отсутствие платежей налога на землю станет значительным вызовом для бюджета Кривого Рога, поэтому местные власти подняли вопрос о возможности компенсации этой потери перед Министерством финансов, но получили отказ.

После этого председатель Совета обороны города Александр Вилкул обратился к депутатам-мажоритарщикам, чтобы провести более широкий диалог по этому вопросу и найти решение, сообщила Елена Криворучкина в комментарии РБК-Украина.

Во время остановки завода компания будет продолжать выплачивать заработную плату работникам, не имея при этом источников покрытия этих расходов. На такой случай у государства есть программа "Точка опоры", которая предоставляет компенсацию бизнесу для покрытия фонда оплаты труда во время остановки в результате военных действий.

"ArcelorMittal Кривой Рог" может воспользоваться этой возможностью, сообщили РБК-Украина в Государственном центре занятости, который курирует эту программу. Однако она имеет ограничения по времени – выплаты осуществляются на период только до 3-6 месяцев, что не соответствует ситуации в которой оказался крупнейший меткомбинат Украины.

Фото: во время холодного простоя завода "ArcelorMittal Кривой Рог" столкнулся с рядом новых проблем, требующих привлечения правительства (инфографика РБК-Украина)

Государство не имеет программ поддержки для случая с неопределенным сроком восстановления бизнеса, признает Кисилевский. Очевидно, для предприятий такого масштаба как "ArcelorMittal Кривой Рог" возможно и целесообразно обсуждение отдельных условий, добавляет парламентарий.

Как вариант, государство может предоставить компании компенсацию части расходов на оплату труда через Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Также целесообразно освободить предприятие от уплаты или снизить ставку ЕСВ за работников, которые будут переведены в простой, считает Сергей Беленький.

В "Украинском союзе промышленников и предпринимателей" предлагают государству предусмотреть компенсацию оплаты труда для тех работников, чья квалификация будет критичной при будущем возобновлении работы завода.

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Отдельным вызовом станет снижение ставок заработной платы для работников, которые будут выведены в простой. Такой пересмотр – это требование трудового законодательства. Его следствием станет потеря многими сотрудниками оснований для экономического бронирования – получения дохода на уровне не менее 3 минимальных заработных плат.

"Оплата простоя по закону ниже, поэтому работники автоматически "выпадают" из бронирования", – объясняет глава Федерации металлургов.

Чтобы сохранить специалистов, Беленький предлагает не применять к "ArcelorMittal Кривой Рог" критерий уровня доходов работников и сохранить статус критически важного предприятия. Такой режим должен иметь понятный срок действия, например, до возобновления производства, его целесообразность должна периодически подтверждаться компанией, добавляет собеседник.

"Я поддерживаю позицию продлить статус критичности таким предприятиям еще на год и убрать критерий заработной платы", – говорит Елена Криворучкина.

Чтобы уберечь персонал "ArcelorMittal Кривой Рог", необходимо просмотреть условия экономического бронирования (Getty Images)

Для случая "ArcelorMittal Кривой Рог" должен быть разработан специальный механизм бронирования. Он должен учитывать не только текущие производственные показатели и уровень зарплаты, но и объективные причины простоя, уникальность профессий, необходимость сохранения компетенций и реалистичность плана возобновления производства, считает Анатолий Кинах.

Чтобы поддержать бизнес государство должно работать над устранением чрезмерной бюрократии, ввести действенный механизм страхования военных рисков (для крупных предприятий) и принимать решения, которые необходимы для получения международного финансирования, говорит РБК-Украина экономист "Центра экономической стратегии" Богдан Слуцкий.

Сохранить потенциал предприятия

Металлургия нуждается в высококвалифицированных кадрах, к таким специальностям, например, относятся коксохимики. Только специалисты со значительным опытом могут правильно перевести коксовые батареи в холодную консервацию и затем вернуть их к работе, говорит генеральный директор ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт.

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Длительной подготовки требуют такие специальности как доменщик, горновой, сталевар, конвертерщик, вальцовщик, оператор агломерационной машины. К этому списку нужно добавить энергетиков, специалистов газового хозяйства, крановщиков, которые работают на больших кранах.

"Чтобы подготовить такого специалиста к самостоятельной работе нужно 3-5 лет, а опыт мастера накапливается десятилетиями", – отмечает Сергей Беленький.

Сохранение персонала сейчас стоит намного меньше, чем восстановление коллектива с нуля в будущем, убеждены в Федерации металлургов.

Важно сохранить специалистов, которые обеспечивают техническое обслуживание оборудования завода во время его остановки. Если предприятие потеряет такие кадры сейчас, их будет чрезвычайно сложно найти на рынке труда потом, учитывая дефицит рабочей силы и миграцию населения, добавляет Андрей Глущенко.

Предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" должно сохранить оборудование, чтобы возобновить его работу в будущем (Getty Images)

Также у компании должны быть финансовые возможности нести расходы на обслуживание оборудования во время консервации, оплачивать стоимость энергоносителей и услуги охраны территории, поддерживать промышленную площадку. Поэтому стратегическая задача государства – это создать условия для сохранения кадрового и производственного потенциала "ArcelorMittal Кривой Рог", убеждены собеседники.

"Это задача номер один для выживания не только одного из крупнейших металлургических комбинатов мира, это вопрос выживания города", – считает Елена Криворучкина.

В GMK Center подчеркивают, что продукция "ArcelorMittal Кривой Рог" станет ресурсом для масштабного послевоенного восстановления. Работа комбината в будущем обеспечит рабочие места многим сопутствующим сферам и будет способствовать экономическому росту страны, добавляет Богдан Слуцкий.

Правительство должно поддержать усилия компании, работа которой составляет целый процент всей национальной экономики. Должны быть осуществлены совместные шаги государства и менеджмента, чтобы в будущем возобновить работу крупнейшего горно-металлургического комбината. Это позволит вернуть Украину на достойное место в мировом рейтинге производителей стали.