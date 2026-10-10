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Промышленный гигант "АрселорМиттал" останавливает производство после серии ракетных атак РФ

19:19 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Промышленный гигант "АрселорМиттал" останавливает производство после серии ракетных атак РФ Фотоиллюстративное: металлургический гигант прекращает работу из-за атак РФ (Getty Images)
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"АрселорМиттал Кривой Рог" из-за массированных обстрелов переводит предприятие в режим холодной остановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу предприятия.

Решение об остановке приняли после четырех разрушительных ракетных атак, в результате которых погибли шесть работников, еще более 18 человек получили ранения.

Первоначальное металлургическое производство уже остановлено.

В течение следующих двух месяцев будет продолжена подготовка к безопасной остановке и консервация промышленных активов.

Главная цель – сохранить людей и активы для возобновления работы после завершения боевых действий.

"Хочу отметить, что холодная остановка - это не просто приостановка производства. Это мера предосторожности для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива", - отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

В руководстве заверили, что группа ArcelorMittal не покидает Украину. Однако безопасная работа остается невозможной из-за продолжения войны.

"Наш приоритет номер один - сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первом же возможном случае", - добавил Мауро Лонгобардо.

После окончания войны и при наличии соответствующих условий компания планирует начать диалог с Правительством Украины о возможном возобновлении деятельности.

Напомним, ситуация в украинском тяжелом промышленном секторе существенно обострилась из-за боевых действий, постоянных атак на инфраструктуру и роста расходов.

Ранее группа "Метинвест" обратилась к власти с просьбой пересмотреть государственную поддержку для крупного бизнеса.

В компании подчеркнули, что промышленность работает в сверхсложных условиях из-за постоянного роста тарифов, трудностей с логистикой и ограничения экспорта в Европейский Союз, из-за чего для сохранения предприятий необходимы системные шаги со стороны государства.

Кроме того, критическая ситуация возникла и в Запорожье, где после серии массированных ударов РФ остановилась "Запорожсталь".

Приостановка работы комбината поставила под угрозу экономическую стабильность региона и сохранение рабочих мест для более 50 тысяч человек.

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