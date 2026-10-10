Промышленный гигант "АрселорМиттал" останавливает производство после серии ракетных атак РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу предприятия.

Решение об остановке приняли после четырех разрушительных ракетных атак, в результате которых погибли шесть работников, еще более 18 человек получили ранения.

Первоначальное металлургическое производство уже остановлено.

В течение следующих двух месяцев будет продолжена подготовка к безопасной остановке и консервация промышленных активов.

Главная цель – сохранить людей и активы для возобновления работы после завершения боевых действий.

"Хочу отметить, что холодная остановка - это не просто приостановка производства. Это мера предосторожности для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива", - отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

В руководстве заверили, что группа ArcelorMittal не покидает Украину. Однако безопасная работа остается невозможной из-за продолжения войны.

"Наш приоритет номер один - сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первом же возможном случае", - добавил Мауро Лонгобардо.

После окончания войны и при наличии соответствующих условий компания планирует начать диалог с Правительством Украины о возможном возобновлении деятельности.