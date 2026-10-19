Украина теряет металлургию после ударов РФ: в чем нуждается отрасль для восстановления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DW .

После серии российских ударов в августе-сентябре остановились ключевые металлургические предприятия, а производство стали в сентябре сократилось почти в пять раз в год - до 131 тыс. тонн.

По оценке Dragon Capital остановка производства стали и сокращение добычи руды может стоить экономике около 1,5% ВВП. Для обновления отрасли необходима государственная поддержка и возобновление работы портов.

Остановка выплавки стали

В конце сентября выплавка стали практически остановилась полностью. До полномасштабного вторжения Украина производила 21,4 млн. тонн стали в год. Одной из основных причин кризиса стали прямые удары по предприятиям.

По данным "Метинвеста", по "Запорожстали" было выпущено 17 баллистических ракет, погибли восемь работников. "АрселорМиттал Кривой Рог" после четырех ударов через пять недель решил законсервировать производство до завершения войны. Также остановились "Каметсталь" и предприятие "Интерпайпа" в Днепре.



Впрочем, проблема не только в обстрелах: как отметила в комментарии изданию старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко, отрасль оказалась в условиях "идеального шторма": к российским атакам добавились перебои с электроэнергией, блокада одесских портов, сокращение квот ЕС на украинскую металлопродукцию.

Последствия шире пределов заводов

Последствия уже выходят за рамки самих заводов. По оценке директора GMK Center Станислава Зинченко, на металлургических предприятиях непосредственно работали около 80 тыс. человек, еще около 250 тыс. зависели от отрасли из-за смежных производств и заказов.

"Практически с семьями, с семьями это миллион людей, зависевших от работы стальной индустрии", – говорит он.



Наибольший риск – для промышленных городов, бюджеты которых в значительной степени зависят от крупных предприятий. Речь идет, в частности, о Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Днепре, Никополе и Горишних Плавнях.

"Эти города просто умрут. Люди будут уезжать из них. Это будет социальная и гуманитарная катастрофа", – предупредил Зинченко.



Проблемы уже испытывает Кривой Рог, где после остановки крупных предприятий городские власти перешли в секвестр бюджета. Налоги промышленных компаний использовались, в частности, на зарплаты бюджетникам, коммунальную инфраструктуру, детсады и социальные службы.

Дополнительный удар получат железные дороги, порты, машиностроение и энергетика, для которых металлургия была одним из крупнейших клиентов.

Проблемы в морской логистике

Критической проблемой остается морская логистика: без морского коридора Украина фактически не может экспортировать на мировой рынок ни железную руду, ни сталь. Железнодорожные маршруты через западную границу не способны компенсировать потерю портов.

Именно восстановление морского экспорта опрошенные эксперты называют одним из главных шагов по спасению отрасли. Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков считает, что открытие морских путей позволило хотя бы возобновить экспорт железорудного сырья и поддержать часть производства.

Необходимость поддержки предприятий

Второе направление - поддержка простаивающих предприятий. Каленков называет важными сохранение трудовых коллективов, бронирование работников и налоговые послабления.

Также следует создать специальный фонд помощи металлургии, аналогичный механизмам поддержки энергетики, и привлечь международных партнеров к финансированию восстановления поврежденных предприятий, указывает издание.



Еще одно условие – облегчение доступа украинской стали к рынку ЕС: эксперты призывают отложить или смягчить квоты и CBAM для Украины на период войны. Важен и запуск действенного механизма страхования военных рисков. Это могло бы дать компаниям возможность вкладывать средства в ремонт предприятий даже при высокой угрозе повторных атак.

Несмотря на кризис, GMK Center считает, что отрасль еще можно сохранить. Для этого требуются одновременно гарантии безопасности, восстановление морской логистики, доступ к европейскому рынку и финансовая поддержка от государства и партнеров.