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Рада знову проголосувала за продовження роботи

Новини » Політика     13.11.2019 - 14:33
Рада знову проголосувала за продовження роботи
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Парламент буде працювати, поки не завершить розгляд земельних питань

Верховна рада України продовжила роботу 13 листопада до завершення розгляду законопроектів про ринок землі. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, парламент сьогодні зосередився на розгляді 11 законопроектів про ринок землі, який з ранку супроводжується скандалами. У зв'язку з затягуванням розгляду даних питань спікер Дмитро Разумков вже виносив на голосування пропозицію продовжити роботу Ради до 15:00, яке було підтримано.

Нагадаємо, на представленні урядового законопроекту міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в державному бюджеті-2020 мають намір передбачити 4 млрд на підтримку сільськогосподарського виробника. Передбачається, що ці кошти можуть направити на дешеві кредити для фермерів після запуску ринку землі.

При цьому він підкреслив, що після запуску ринку землі в Україні близько 8,2 млн гектарів землі повинні передати ефективним фермерам. Міністр також нагадав, що на сьогодні левова частка сільськогосподарських земель - 2,7 млн ​​гектарів вже знаходиться в приватній власності, а близько 1 млн гектарів - у комунальній власності.

Милованов: близько 8,2 млн гектарів землі планують передати фермерам
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