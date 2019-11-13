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Нардепи заблокували трибуну Верховної ради

Новини » Політика     13.11.2019 - 12:34
Нардепи заблокували трибуну Верховної ради
Фото: заблокована трибуна (РБК-Україна)

Трибуну заблокували перед голосуванням за ринок землі

Народні депутати після перерви у засіданні Верховної ради заблокували парламентську трибуну. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, перед голосуванням за проекти про ринок землі біля крісла спікера у президії та біля трибуни зібралися близько 30 депутатів.

"Звільніть президію. Звертаюся, що депутати покинули президію. Юліє Володимирівно (Тимошенко, - ред.), зверніться до депутатів, щоб вони звільнили президію", - заявив Разумков.

Фото: заблокована трибуна (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Слугу народу" пропонують перехідний період для відкриття ринку землі. Зокрема, глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев виступив за поетапне відкриття ринку землі.

Також раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вранці 13 листопада збирав фракцію "Слуги народу" через питання ринку землі.

В "Слузі народу" пропонують перехідний період для відкриття ринку землі
Новини України Верховна РадаРынок землитрибуна
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