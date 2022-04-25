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Арахамія: уся політика грузинської влади - це виконання вказівок із Кремля

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Київ , Понеділок 25 квітня 2022 16:52
Арахамія: уся політика грузинської влади - це виконання вказівок із Кремля Фото: нардеп та голова української переговорної делегації Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці та грузини завжди були й будуть братніми народами. Але це не стосується правлячої верхівки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа та голови української переговорної делегації Давида Арахамії.

"Грузини б’ються за Україну на війні, відомі люди Грузії ще до 24 лютого записали відеозвернення на нашу підтримку. Вони вболівають за Україну і нашу перемогу у війні. Але не грузинська влада. І причина дуже проста - головний грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною верхівкою. Нещодавно опубліковані "плівки Іванішвілі" підтверджують ці зв’язки", - впевнений він.

За словами Арахамії, грузинська влада повністю підпорядкована вказівкам Кремля. Це, на думку нардепа, і є причина риторики привладних представників Грузії про невизнання воєнних злочинів Росії проти України та спроби допомогти РФ обійти санкції.

"Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед", - запевняє урядовець.

Щоб уникнути останнього, Арахамія звернувся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході.

"Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", - констатував нардеп.

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський відкликав посла із Грузії.

Зазначимо, Грузія відмовилася підтримати санкції проти Росії, які запровадили за розв'язану Москвою війну проти України.

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