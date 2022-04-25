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Арахамия: вся политика грузинской власти - это выполнение указаний из Кремля

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 апреля 2022 16:52
Арахамия: вся политика грузинской власти - это выполнение указаний из Кремля Фото: нардеп и глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Но это не касается правящей верхушки страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа и главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии.

"Грузины дерутся за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинская власть. И причина очень проста - главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, который тесно связан с российской политической верхушкой. Недавно опубликованные "пленки Иванишвили" подтверждают эти связи", - уверен он.

По словам Арахамии, грузинская власть полностью подчинена указаниям Кремля. Это, по мнению нардепа, и есть причина риторики привластных представителей Грузии о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции.

"Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по отношению к Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед", - уверяет чиновник.

Чтобы избежать последнего, Арахамия обратился к руководству Евросоюза и США по рассмотрению вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе.

"Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", - констатировал нардеп.

Напомним, в конце марта Зеленский отозвал посла из Грузии.

Отметим, Грузия отказалась поддержать санкции против России, которые ввели за развязанную Москвой войну против Украины.

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