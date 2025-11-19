Арахамия отреагировал на идею о новой коалиции: позиция отдельных нардепов

Предложение отдельных народных депутатов от "Слуги народа" о создании новой коалиции не отображает позицию всей фракции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции СН в Раде Давида Арахамию в Telegram.
Арахамия обратил внимание, что на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики сегодня прозвучало много политических оценок в Раде.
"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - добавил он.
По словам главы фракции СН, он поддерживает эффективные действия НАБУ, САП и всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией.
"В этом наша позиция неизменна - виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей", - уточнил он.
Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев обнародовал совместное заявление представителей фракции СН в Раде.
Нардепы, в частности, предложили создать коалицию национальной устойчивости, в которую войдут представители всех проукраинских сил парламента.
По мнению парламентариев, после этого необходимо будет полностью обновить состав Кабмина.
При этом, по информации многочисленных источников РБК-Украина в различных группах влияния внутри "Слуги народа", завтра, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с нардепами от "Слуги народа".
Ожидается, что главной темой обсуждений станут дальнейшие шаги к выходу из кризиса, который возник из-за коррупционной схемы в "Энергоатоме".