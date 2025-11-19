Арахамія відреагував на ідею про нову коаліцію: позиція окремих нардепів

Арахамія звернув увагу, що на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики сьогодні прозвучало багато політичних оцінок у Раді.

"Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зазначу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ні фракція, ні партія з подібними заявами не виходила", - додав він.

За словами очільника фракції СН, він підтримує ефективні дії НАБУ, САП і всієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією.

"У цьому наша позиція незмінна - винні мають нести покарання незалежно від статусів чи посад", - уточнив він.