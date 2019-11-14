Скороход пропонувала хабарі народним депутатам, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що є факт

Народний депутат від фракції "Слуга народа" Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам. Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія заявив, що політична партія не має жодного відношення до затримання її чоловіка.

"Якщо ви чоловіка Скороход загуглітє, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз, нема чого сказати, адже не знаємо, в чому справа", - сказав він.

Глава фракції заявив, що є факт того, що Скороход пропонувала хабарі нардепам.

"Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу - це є факт", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Скороход звинуватила владу в репресіях. Вона заявила, що "за дорученням одного з заступників адміністрації президента мого чоловіка затримали незаконно". За словами Скороход, причиною стала її "червона кнопка проти відкриття ринку землі".

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. З фракції "Слуга народу" відкриття ринку землі підтримали 227 депутата, проти проголосували три депутати - Георгій Мазурашу, Сергій Нагорняк і Анна Скороход.