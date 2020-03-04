Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня, голоси для цього є. Про це він заявив у коментарях журналістам у кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Останньою краплею, напевне, стало непідписання [підозри] по Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Він додав, що плани звільнити Рябошапку "жодним чином не пов'язані" з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський настільки впливовий, щоб "змусити парламент одноголосно голосувати" за звільнення Рябошапки.

За його словами, голосів за його відставку більш ніж достатньо.

"Просто реально - недопрацювання Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 4 березня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапки.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Нагадаємо, Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.