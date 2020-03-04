В Раді зібрали достатньо голосів за відставку Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Наразі зібрано вже 227 підписів за відставку Рябошапки

У Верховній раді є достатня кількість голосів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Наразі зібрано вже 227 підписів за відставку Рябошапки.

"Звіт генпрокурора буде причиною припинення або неприпинення його повноважень. У нас є постанова, яку зареєстрована Бужанським. Наразі зібрано вже 227 підписів за відставку. Тобто більшість депутатів оцінюють діяльність Офісу генпрокурора як неефективну", - розповів Корнієнко.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі РБК-Україна підтвердив, що завтра розглянуть постанову про відставку Рябошапки.

"Триває збір. Треба 150 підписів. Вже було близько 70 підписів. Я думаю, що шанси великі. Це позачергове засідання народних депутатів по питанню про відставку Генпрокурора", - заявив нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура.

За його словами, спікер ВР пояснив, що є єдиною можливістю провести засідання є призначення його на 18:30.

Додамо, Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.