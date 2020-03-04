ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:15
Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова монобільшості запевняє, що за відставку генпрокурора є голоси

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня, голоси для цього є. Про це він заявив у коментарях журналістам у кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Останньою краплею, напевне, стало непідписання [підозри] по Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Він додав, що плани звільнити Рябошапку "жодним чином не пов'язані" з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський настільки впливовий, щоб "змусити парламент одноголосно голосувати" за звільнення Рябошапки.

За його словами, голосів за його відставку більш ніж достатньо.

"Просто реально - недопрацювання Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 4 березня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапки.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Нагадаємо, Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Проект підозри для Порошенка викликає сумніви в об'єктивності, - юрист Комітет ВР почав розглядати постанову про відставку Рябошапки
Новини України Порошенко ПетроГПУСлуга народаДавид АрахаміяРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся