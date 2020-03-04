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Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки

Новости » Политика     04.03.2020 - 21:15
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава монобольшинства уверяет, что за отставку генпрокурора есть голоса

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта, голоса для этого есть. Об этом он заявил в комментариях журналистам в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.

По его словам, голосов за его отставку более чем достаточно.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.

Напомним, 4 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

Напомним, Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

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Новости Украины Порошенко ПетрГПУСлуга народаДавид АрахамияРуслан Рябошапка
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