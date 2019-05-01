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Apple заявила про зниження прибутку і падіння продажів iPhone

Новини » Телеком & IT    01.05.2019 - 09:10
Apple заявила про зниження прибутку і падіння продажів iPhone
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Apple також відзвітувала про найсильніше за шість років зростання продажів iPad

Американська корпорація Apple в I кварталі 2019 отримала на 5% менше доходів, ніж минулого року, а виручка від продажу iPhone скоротилася на 5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Повідомляється, що в I кварталі виручка склала 58 млрд доларів, що на 5% менше ніж за аналогічний період минулого року. Квартальний прибуток на акцію знизився на 10% - до 2,46 долара. Міжнародні продажі склали 61% від загальної квартальної виручки.

Також повідомляється, що чистий прибуток склав 11,5 млрд доларів (на 16% менше у порівнянні з попереднім роком), а доходи від продажів iPhone склали 31 млрд доларів (минулого року - 37 млрд).

У той же час, за словами гендиректора Apple Тіма Кука, компанія домоглася найсильнішого зростання продажів iPad за останні шість років.

Нагадаємо, в березні були опубліковані перші креслення нового iPhone XI.

Передбачається, що Apple представить три моделі iPhone в 2019 році. Серед нововведень, які готує компанія, - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі і подвійні камери для двох інших.

 

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