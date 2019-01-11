Apple представить три моделі iPhone в 2019 році

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Крім того, в 2020 році Apple може відмовитися від моделі з LCD-екраном

Американська корпорація Apple планує представити три нові моделі iPhone восени 2019 року, в тому числі альтернативу бюджетній моделі XR з рідкокристалічним дисплеєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією джерел, серед нововведень, які готує Apple, - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі iPhone і подвійні камери для двох інших моделей.

Крім того, повідомляється, що в 2020 році Apple може відмовитися від моделі з LCD-екраном і повністю перейде на оснащення iPhone дисплеями з технологією органічних світлодіодів (OLED). Зокрема, ці дисплеї мають більш високу контрастність у порівнянні з більш дешевими рідкокристалічними екранами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple прийняла рішення скоротити приблизно на 10% плани з виробництва трьох представлених в минулому жовтні моделей iPhone на наступні 3 місяці. Зокрема, наприкінці грудня Apple попросила постачальників зробити менше нових смартфонів iPhone XS, XS Max і XR, ніж передбачалося планом на період з січня по березень.

У цілому виробництво iPhone може зменшитися до 40-43 млн штук з раніше очікуваних 47-48 млн, тобто більш ніж на 20% в річному вираженні.

Крім того, Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.