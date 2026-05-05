Apple запровадила шифрування для чатів з Android-пристроями: у чому перевага

10:05 05.05.2026 Вт
Компанія закрила головну "діру" у безпеці повідомлень
aimg Ольга Завада
Apple захистить комунікацію з гаджетами на Android (фото: Getty Images)
У новій версії iOS 26.5 з’явилася довгоочікувана функція, яка робить комунікацію між власниками iPhone та Android максимально приватною. Завдяки впровадженню наскрізного шифрування (E2EE) безпека кросплатформних чатів тепер не поступається фірмовому iMessage.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 95ToGoogle.

Як працює новий захист?

Наскрізне шифрування гарантує, що дані зашифровуються на пристрої відправника і розшифровуються лише отримувачем. Будь-які треті сторони, включно з мобільними операторами чи розробниками ПЗ, не мають технічної можливості прочитати зміст розмови.

Технологія реалізована на базі стандарту RCS Universal Profile 3.0, Apple розробляла його спільно з асоціацією GSM. Техногігант також інтегрував сучасний протокол Messaging Layer Security.

Головні переваги

Індикатор приватності: у додатку Messages біля зашифрованих повідомлень відображатиметься іконка замка.

Автоматичний режим: функція активна за замовчуванням, однак її можна вимкнути вручну.

Сумісність: захист спрацює, якщо обидва співрозмовники користуються мережами операторів, що підтримують останню версію RCS.

Нові можливості для спільних чатів

Окрім безпеки, перехід на новий профіль RCS додає функції, які раніше були недоступні при переписці між різними ОС.

Тепер у чатах iPhone-Android можна:

  • Редагувати вже надісланий текст;
  • Повністю видаляти повідомлення в обох учасників;
  • Використовувати кросплатформні реакції Tapback;
  • Відповідати на конкретні повідомлення всередині діалогу.

Де знайти потрібні налаштування

Наразі функція має статус бета-версії і з’являється у користувачів поступово. Перевірити наявність захисту можна у параметрах iPhone.

У розділі Повідомлення (Messages) з'явився окремий пункт RCS Messaging, де відображається статус шифрування та доступні перемикачі.

Apple обіцяє, що розгортання технології для всіх підтримуваних операторів не займе багато часу і відбудеться зовсім скоро.

