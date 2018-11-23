Apple поновила виробництво iPhone X після падіння попиту на нові моделі

Фото: iPhone X (apple.com)

Продажі смартфонів iPhone XS та iPhone XS Max дуже низькі і не відповідають очікуванням компанії

Американська компанія Apple вирішила відновити виробництво попередньої моделі смартфонів - iPhone X, у зв'язку із низьким попитом на нові моделі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Verge.

Зазначається, що попит користувачів продукції компанії на нові моделі XS та XS Max значно нижчий, аніж очікувалось. Також припускається, що цей крок пов'язаний з угодою з Samsung про придбання певної кількості OLED-екранів. В цьому році моделі, оснащені OLED, не можуть продаватися в кількостях, необхідних для виконання умов угоди.

Тож Apple повертається до торішньої моделі, хоча й раніш компанія перестала продавати iPhone X в магазинах, коли XS був вперше випущений.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні. Компанії стало важче прогнозувати необхідні обсяги випуску смартфонів та їх складових. Причиною цього стали низькі рівні продажів нових iPhone.

Крім того, Концерн Foxconn, найбільший тайванський складальник iPhone, планує зменшити витрати майже на 3 млрд доларів на тлі низького попиту на смартфони компанії Apple.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple втратила близько 70 млрд доларів у вартості своїх акцій через оголошення про менш високі очікування прибутку в кінці 2018 року. Капіталізація Apple знову становить менше 1 трлн доларів.