Через падіння попиту на iPhone компанія-складальник смартфонів скорочує витрати

Фото: iPhone (twitter.com/Apple)

Концерн Foxconn, який займається складанням iPhone, скорочує витрати на 3 млрд доларів

Концерн Foxconn, найбільший тайванський складальник iPhone, планує зменшити витрати майже на 3 млрд доларів на тлі низького попиту на смартфони компанії Apple. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тайванська компанія планує вже в 2019 році також звільнити частину персоналу - близько 10%. За інформацією, що надійшла від джерел в концерні, причиною такого рішення назвали "дуже складний рік", а також очікувану конкуренцію на ринку.

Відомо, що в 2019 році витрати на виробництво iPhone будуть урізані на 6 млрд юанів (близько 860 млн доларів). В цілому Foxconn хоче скоротити витрати на 20 млрд юанів (2,9 млрд доларів).

Наголошується, що за останні 12 місяців концерн витратив 6,7 млрд доларів, тож йому тепер належить скоротити витрати майже вдвічі від нинішнього рівня.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні. Компанії стало важче прогнозувати необхідні обсяги випуску смартфонів і їх складових. Причиною стали низькі показники продажів нових iPhone.