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Компанія Apple через обвалення акцій втратила близько 70 млрд доларів

Новини » Телеком & IT    03.11.2018 - 00:31
Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)
Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Капіталізація Apple знову становить менше 1 трлн доларів США

Всесвітньо відомий виробник комп'ютерів, телефонів і програмного забезпечення компанія Apple втратила близько 70 млрд доларів у вартості своїх акцій через оголошення про менш високих очікуваннях прибутку в кінці 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це стало причиною того, що ринкова капіталізація Apple знову становить менше 1 трлн доларів США.

Повідомляється, що в четвер, 1 жовтня 2018, глава компанії Тім Кук попередив, що продажі у святковому кварталі можуть не виправдати очікувань Уолл-стріт. Він пояснив це тим, що існує слабкість на ринках і валютні витрати.

"Apple спостерігає слабкі макроекономічні показники на низці ринків, що розвиваються", - заявив Кук.

Така заява відразу ж призвела до падіння акцій компанії на 7%, що становить приблизно 70 млрд доларів ринкової капіталізації. Ця тенденція може посилити занепокоєння інвесторів про технологічні компанії, акції яких піддалися розпродажу за не виправданих очікувань результатів компаній, серед яких Amazon і Alphabet.

Компанія Apple розраховує в першому фінансовому кварталі отримати виручку в діапазоні між 89 і 93 млрд доларами США.

Нагадаємо, повідомлення Маска в Twitter обвалило акції Tesla. Повідомляється, що акції компанії впали на 7% Ілон Маск пожартував у своєму Twitter над комісією з цінних паперів і бірж США, яку він виплатив штраф 20 мільйонів доларів.

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