Apple возобновила производство iPhone X после падения спроса на новые модели

Фото: iPhone X (apple.com)

Продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max очень низкие и не соответствуют ожиданиям компании

Американская Apple решила возобновить производство предыдущей модели смартфонов - iPhone X, в связи с низким спросом на новые модели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что спрос пользователей продукции компании на новые модели XS и XS Max значительно ниже, чем ожидалось. Также предполагается, что этот шаг связан со сделкой с Samsung о приобретении определенного количества OLED-экранов. В этом году модели, оснащенные OLED, не могут продаваться в количествах, необходимых для выполнения условий соглашения.

Так что Apple возвращается к прошлогодней модели, хотя и раньше компания перестала продавать iPhone X в магазинах, когда XS был впервые выпущен.

Напомним, в течение последних недель корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре. Компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска смартфонов и их составляющих. Причиной этого стали низкие уровни продаж новых iPhone.

Кроме того, Концерн Foxconn, крупнейший тайваньский сборщик iPhone, планирует сократить расходы почти на 3 млрд долларов на фоне низкого спроса на смартфоны компании Apple.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple потеряла около 70 млрд долларов в стоимости своих акций из-за объявления о менее высокие ожидания прибыли в конце 2018 года. Капитализация Apple вновь составляет менее 1 трлн долларов.