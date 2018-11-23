ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Apple возобновила производство iPhone X после падения спроса на новые модели

Новости » Телеком & IT    23.11.2018 - 22:00
Apple возобновила производство iPhone X после падения спроса на новые модели
Фото: iPhone X (apple.com)

Продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max очень низкие и не соответствуют ожиданиям компании

Американская Apple решила возобновить производство предыдущей модели смартфонов - iPhone X, в связи с низким спросом на новые модели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что спрос пользователей продукции компании на новые модели XS и XS Max значительно ниже, чем ожидалось. Также предполагается, что этот шаг связан со сделкой с Samsung о приобретении определенного количества OLED-экранов. В этом году модели, оснащенные OLED, не могут продаваться в количествах, необходимых для выполнения условий соглашения.

Так что Apple возвращается к прошлогодней модели, хотя и раньше компания перестала продавать iPhone X в магазинах, когда XS был впервые выпущен.

Напомним, в течение последних недель корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре. Компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска смартфонов и их составляющих. Причиной этого стали низкие уровни продаж новых iPhone.

Кроме того, Концерн Foxconn, крупнейший тайваньский сборщик iPhone, планирует сократить расходы почти на 3 млрд долларов на фоне низкого спроса на смартфоны компании Apple.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple потеряла около 70 млрд долларов в стоимости своих акций из-за объявления о менее высокие ожидания прибыли в конце 2018 года. Капитализация Apple вновь составляет менее 1 трлн долларов.

Apple сократила заказы на производство новых iPhone В Швейцарии ряд банков заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay
Новости Украины Apple
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь