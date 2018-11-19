Apple скоротила замовлення на виробництво нових iPhone

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Причиною стали низькі рівні продажів

Протягом останніх тижнів корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що компанії стало важче прогнозувати необхідні обсяги випуску смартфонів та їх складових. Причиною цього стали низькі рівні продажів нових iPhone.

Прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав очікувань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.

Як повідомляють джерела газети, минулого тижня Apple повідомила декільком постачальникам про зниження плану виробництва iPhone XR.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple втратила близько 70 млрд доларів у вартості своїх акцій через оголошення про менш високі очікування прибутку в кінці 2018 року. Капіталізація Apple знову становить менше 1 трлн доларів.

Нагадаємо, 12 вересня американська компанія Apple презентувала ряд новинок. Компанія показала три нових смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max. РБК-Україна писало про характеристики нових смартфонів Apple.