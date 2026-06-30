Apple выпустила срочный патч: в iOS закрыли 29 уязвимостей

Apple официально выпустила обновление iOS 26.5.2, а также аналогичное iPadOS 26.5.2. Свежий патч ликвидирует сразу 29 уязвимостей в системе, которые могли привести к утечке персональных данных или нестабильной работе смартфонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Ключевые поправки: защита Safari и буфера обмена

Важно то, что ни одна из 29 обнаруженных ошибок не получила статус уязвимости "нулевого дня" (zero-day) - то есть случаев их реального использования хакерами или публичного разглашения до выхода патча не зафиксировано.

Со всем тем после официального обнародования технических отчетов злоумышленники могут попытаться создать эксплойты, поэтому инсталляция апдейта считается приоритетом №1.

Львиная часть исправлений касается системного движка WebKit, который обеспечивает работу фирменного браузера Safari и веб-расширений:

Защита от вредоносных сайтов: ликвидированы пробелы, из-за которых обработка специально созданного злоумышленниками веб-контента могла спровоцировать аварийное завершение процессов или утечку конфиденциальной информации пользователя.

Блокировка выхода из песочницы: исправлен критический баг (в том числе CVE-2026-43725 и CVE-2026-43701), позволяющий опасным веб-ресурсам выполнять операции за пределами защищенной изолированной среды Apple, пытаясь получить доступ к закрытым областям iOS.

Безопасность буфера обмена: заблокирована возможность безответственного скрытого похищения данных из буфера обмена (комнаты обмена текстом) при посещении сайтов (CVE-2026-43721).

Стабильность ядра и графики: патчи в компонентах Kernel и IOGPUFamily устраняют ошибки, которые могли вызвать внезапную перезагрузку устройства или несанкционированную запись данных в память ядра.

Как установить обновление iOS 26.5.2

Процесс установки исправления безопасности стандартен для мобильных устройств Apple. Если на iPhone включена функция автоматического обновления, смартфон загрузит и установит пакет в фоновом режиме в ближайшее время.

Для тех, кто желает обезопасить устройство незамедлительно, доступен ручной способ запуска обновления: