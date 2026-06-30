Apple випустила терміновий патч: в iOS закрили 29 вразливостей

Apple офіційно випустила оновлення iOS 26.5.2, а також аналогічне iPadOS 26.5.2. Свіжий патч ліквідує одразу 29 уразливостей у системі, які могли призвести до витоку персональних даних або нестабільної роботи смартфонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple .

Ключові виправлення: захист Safari та буфера обміну

Важливо те, що жодна з 29 виявлених помилок не отримала статус уразливості "нульового дня" (zero-day) - тобто випадків їхнього реального використання хакерами чи публічного розголошення до виходу патча не зафіксовано.

З усім тим, після офіційного оприлюднення технічних звітів зловмисники можуть спробувати створити експлойти, тож інсталяція апдейту вважається пріоритетом №1.

Левова частина виправлень стосується системного рушія WebKit, який забезпечує роботу фірмового браузера Safari та веб-розширень:

Захист від шкідливих сайтів: ліквідовано прогалини, через які обробка спеціально створеного зловмисниками веб-контенту могла спровокувати аварійне завершення процесів або витік конфіденційної інформації користувача.

Блокування виходу із "пісочниці": виправлено критичний баг (зокрема CVE-2026-43725 та CVE-2026-43701), який дозволяв небезпечним веб-ресурсам виконувати операції за межами захищеного ізольованого середовища Apple, намагаючись отримати доступ до закритих областей iOS.

Безпека буфера обміну: заблоковано можливість безвідповідального прихованого викрадення даних із буфера обміну (кімнати обміну текстом) під час відвідування сайтів (CVE-2026-43721).

Стабільність ядра та графіки: патчі у компонентах Kernel та IOGPUFamily усувають помилки, які могли викликати раптове перезавантаження пристрою або несанкціонований запис даних у пам'ять ядра.

Як інсталювати оновлення iOS 26.5.2

Процес інсталяції безпекового виправлення стандартний для мобільних пристроїв Apple. Якщо на вашому iPhone активовано функцію автоматичного оновлення, смартфон завантажить і встановить пакет у фоновому режимі найближчим часом.

Для тих, хто бажає убезпечити свій пристрій негайно, доступний ручний спосіб запуску оновлення: