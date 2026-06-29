Apple готовит сенсорный MacBook: почему он выйдет без M6 Pro и Max

Apple пропускает целое поколение своих фирменных процессоров и не будет выпускать чипы M6 Pro и M6 Max. Решение не повлияет на долгожданный выпуск первого в истории ноутбука с сенсорным дисплеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет технического аналитика Марка Гурмана для Bloomberg .

Старые процессоры для совершенно нового дизайна

Как сообщает Гурман, Apple не собирается откладывать релиз революционного лэптопа. Вместо ожидаемых новых платформ первая версия сенсорного ноутбука выйдет на базе мощных чипов M5 Pro и M5 Max, дебютировавших на рынке раньше этого года.

Разработчики планируют выпустить две модели устройства:

Ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов;

Старшая версия с диагональю 16 дюймов.

Старт продаж совершенно нового типа компьютеров состоится между концом 2026 года и началом 2027 года.

Помимо появления чувствительного к прикосновениям дисплея ноутбук получит современную технологию OLED, которая заменит действующие матрицы.

Кроме того, инженеры впервые перенесут на компьютеры фирменный интерактивный вырез Dynamic Island , знакомый всем владельцам современных iPhone, и полностью переделают общий дизайн корпуса.

Суперчипы M7 уже на подходе

Покупателям первого поколения сенсорных ноутбуков придется смириться с тем, что их устройства будут иметь относительно короткий жизненный цикл до появления первого серьезного обновления.

Дело в том, что Apple параллельно ведет ускоренную работу над следующей линейкой микросхем, полностью сфокусированной на обработке сложных задач ИИ.

Следующая версия сенсорного MacBook получит чипы серии M7 достаточно быстро. По данным Гурмана, топовые модификации этих процессоров уже прошли начальные этапы разработки и сейчас находятся в стадии глубокого лабораторного тестирования. Они могут поступить в продажу поближе к концу 2027 года.

Базовый вариант чипа M7 компания покажет в начале 2027 года. Позже, ориентировочно через несколько месяцев, состоится официальная презентация более мощных версий для профессиональной работы - M7 Pro и M7 Max.

Наиболее экстремальный и дорогостоящий процессор M7 Ultra, ориентированный на работу с тяжелыми нейросетями и большими языковыми моделями, пользователи увидят не раньше 2028 года.