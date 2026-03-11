Apple и IKEA теперь "совместные"? РФ официально готовит механизм кражи западных брендов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Механизм захвата брендов

Российские власти разрабатывают схему, по которой государство будет назначать специальных "управляющих" для распоряжения активами компаний из "недружественных" стран.

Это касается не только патентов на технологии, но и торговых марок, программного обеспечения и медиаконтента.

Как отмечают в СВР, этот шаг выходит далеко за пределы международных норм.

"Новый замысел простирается значительно дальше - он охватывает товарные знаки, программное обеспечение и медиаконтент, то есть именно те категории ИС, где ценность определяется не технологией, а репутацией и доверием потребителя", - пояснили в разведке.

Последствия для мирового бизнеса

В СВР пишут, что введение такой схемы делает российский рынок токсичным для любых серьезных инвестиций.

Кроме репутационных потерь, товары, произведенные по "пиратским" лицензиям, станут объектами судебных преследований по всему миру.

"Этот механизм может навсегда закрыть двери для возвращения иностранных компаний... Ни один серьезный игрок не пойдет на рынок, где государство способно в любой момент назначить "управляющего" его торговой маркой", - подчеркивают специалисты необратимость этого решения.

Ожидается, что финальные параметры этого механизма "Роспатент" представит к середине 2026 года.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году сотни международных брендов (таких как Apple, IKEA и другие) объявили о выходе с российского рынка или приостановлении деятельности.

В ответ Кремль начал политику "параллельного импорта" и принудительного лицензирования иностранных разработок.