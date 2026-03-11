Apple и IKEA теперь "совместные"? РФ официально готовит механизм кражи западных брендов
Россия готовит механизм "внешнего управления" иностранными брендами и патентами, что фактически легализует использование интеллектуальной собственности компаний, покинувших рынок РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Механизм захвата брендов
Российские власти разрабатывают схему, по которой государство будет назначать специальных "управляющих" для распоряжения активами компаний из "недружественных" стран.
Это касается не только патентов на технологии, но и торговых марок, программного обеспечения и медиаконтента.
Как отмечают в СВР, этот шаг выходит далеко за пределы международных норм.
"Новый замысел простирается значительно дальше - он охватывает товарные знаки, программное обеспечение и медиаконтент, то есть именно те категории ИС, где ценность определяется не технологией, а репутацией и доверием потребителя", - пояснили в разведке.
Последствия для мирового бизнеса
В СВР пишут, что введение такой схемы делает российский рынок токсичным для любых серьезных инвестиций.
Кроме репутационных потерь, товары, произведенные по "пиратским" лицензиям, станут объектами судебных преследований по всему миру.
"Этот механизм может навсегда закрыть двери для возвращения иностранных компаний... Ни один серьезный игрок не пойдет на рынок, где государство способно в любой момент назначить "управляющего" его торговой маркой", - подчеркивают специалисты необратимость этого решения.
Ожидается, что финальные параметры этого механизма "Роспатент" представит к середине 2026 года.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году сотни международных брендов (таких как Apple, IKEA и другие) объявили о выходе с российского рынка или приостановлении деятельности.
В ответ Кремль начал политику "параллельного импорта" и принудительного лицензирования иностранных разработок.
Репрессии и давление в РФ
Напомним, Кремль продолжает усиливать репрессивную машину не только внутри РФ, но и на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, оккупанты активно используют пропаганду в образовательной сфере, заставляя детей Луганщины участвовать в милитаристских мероприятиях и идеологических акциях.
Кроме того, захватчики пытаются полностью зачистить информационное пространство. Во временно оккупированном Донецке вместо независимой журналистики работают пропагандисты под наблюдением боевиков. Любые попытки донести правду жестко пресекаются и запрещаются.
Параллельно с этим российские власти усиливают цифровой контроль. В РФ вводят механизмы, которые фактически передают "рубильник" от интернета в руки ФСБ, что позволяет оперативно блокировать любые нежелательные ресурсы.