Apple прокачивает iOS 27: ИИ начнет исправлять тексты и создавать команды

Автоматическая грамматика и слияние с Siri

Инструменты для письма (Writing Tools), которые впервые появились еще в рамках релиза 2024 года, в iOS 27 получат серьезное функциональное и визуальное обновление. Главная цель разработчиков - сделать этот инструмент более заметным и простым в использовании во время привычного набора текста.

Среди ключевых нововведений выделяют:

Аналог Grammarly: если сейчас система фокусируется преимущественно на базовой орфографии и пунктуации, то в новой ОС появится полноценный инструмент проверки синтаксиса и сложных грамматических ошибок;

Новая логика интерфейса: панель инструментов теперь будет плавно выдвигаться в виде полупрозрачного меню внизу экрана, наглядно демонстрируя оригинальный вариант текста параллельно с предложенными правками;

Фоновая проверка: в настройках появится специальный переключатель, который позволит системе анализировать текст автоматически в реальном времени прямо в поле ввода, без необходимости выделять слова вручную;

Быстрый доступ: Apple планирует вынести управление функцией на верхнюю панель клавиатуры, где появятся физические кнопки "Пиши с Siri" (Write with Siri) и контекстная опция "Помоги мне написать" (Help Me Write).

Автоматизация без кода: быстрые команды на естественном языке

Одним из самых полезных, хотя и предсказуемых технических решений станет долгожданное упрощение работы с приложением Быстрые команды (Shortcuts). Сейчас создание полезных скриптов и микропрограмм автоматизации требует от владельцев iPhone ручной сборки цепочек из блоков или поиска готовых решений в интернете.

В iOS 27 Apple наконец активирует распознавание естественного языка для генерации этих сценариев. Пользователю будет достаточно просто продиктовать голосом или написать текстом желаемый результат - например, "отправь мое последнее фото брату, когда я подъеду к дому" - и нейросеть самостоятельно смонтирует рабочую команду.

Эта опция тесно связана с новой проактивной моделью Siri, которая в будущем сможет сама предлагать полезные алгоритмы на основе повторяющихся ежедневных привычек владельца гаджета.

Нейросетевые обои и обновление Image Playground

В меню персонализации экрана блокировки и рабочего стола появится новый интегрированный пункт для создания кастомных обоев. Эта функция будет работать на базе фирменного приложения Image Playground, которое, по данным источников, ждет масштабное техническое переосмысление и значительное повышение качества визуальной генерации.

Похожий функционал уже продвигался конкурентами на смартфонах Pixel, начиная с 2023 года, однако Apple интегрирует его в более широкую экосистему работы с графикой. Обновленный инструмент позволит создавать уникальные подложки, комбинируя текстовые описания, эмодзи, стили архитектуры, погоду или обработку реальных фотографий пользователя.

Стратегия Apple против Android

Аналитики отмечают, что несмотря на громкие пресс-релизы Google и Samsung по агрессивному внедрению ИИ, реальная аудитория редко пользуется сложными нативно встроенными инструментами из-за специфических системных требований и сильной фрагментации платформы Android. В противовес этому Apple осуществляет рекордные продажи, не перегружая пользовательский интерфейс навязчивыми функциями.

Главное преимущество стратегии компании из Купертино заключается в том, что все ИИ-инструменты остаются незаметными для тех, кто не хочет ими пользоваться.

По мнению аналитиков, компания создает идеальную локальную платформу для работы базовых моделей и API, сохраняя для пользователя возможность вести дела в привычном режиме, тогда как конкуренты рискуют пострадать от возможного падения общего интереса к ИИ-индустрии.