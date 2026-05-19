Apple прокачує iOS 27: ШІ почне виправляти тексти і створювати команди

Автоматична граматика та злиття з Siri

Інструменти для письма (Writing Tools), які вперше з'явилися ще у рамках релізу 2024 року, в iOS 27 отримають серйозне функціональне та візуальне оновлення. Головна мета розробників - зробити цей інструмент помітнішим та простішим у використанні під час звичного набору тексту.

Серед ключових нововведень виділяють:

Аналог Grammarly: якщо зараз система фокусується переважно на базовій орфографії та пунктуації, то в новій ОС з'явиться повноцінний інструмент перевірки синтаксису та складних граматичних помилок;

Нова логіка інтерфейсу: панель інструментів тепер плавно висуватиметься у вигляді напівпрозорого меню знизу екрана, наочно демонструючи оригінальний варіант тексту паралельно із запропонованими правками;

Фонова перевірка: у налаштуваннях з'явиться спеціальний перемикач, що дозволить системі аналізувати текст автоматично в реальному часі прямо у полі введення, без необхідності виділяти слова вручну;

Швидкий доступ: Apple планує винести управління функцією на верхню панель клавіатури, де з'являться фізичні кнопки "Пиши з Siri" (Write with Siri) та контекстна опція "Допоможи мені написати" (Help Me Write).

Автоматизація без коду: швидкі команди природною мовою

Одним із найкорисніших, хоча й передбачуваних технічних рішень стане довгоочікуване спрощення роботи з додатком Швидкі команди (Shortcuts). Зараз створення корисних скриптів та мікропрограм автоматизації потребує від власників iPhone ручного збирання ланцюжків із блоків або пошуку готових рішень в інтернеті.

В iOS 27 Apple нарешті активує розпізнавання природної мови для генерації цих сценаріїв. Користувачеві буде достатньо просто продиктувати голосом або написати текстом бажаний результат - наприклад, "відправ моє останнє фото брату, коли я під'їду до дому" - і нейромережа самостійно змонтує робочу команду.

Ця опція тісно пов'язана з новою проактивною моделлю Siri, яка у майбутньому зможе сама пропонувати корисні алгоритми на основі повторюваних щоденних звичок власника гаджета.

Нейромережеві шпалери та оновлення Image Playground

У меню персоналізації екрана блокування та робочого столу з'явиться новий інтегрований пункт для створення кастомних шпалер. Ця функція працюватиме на базі фірмового додатка Image Playground, на який, за даними джерел, чекає масштабне технічне переосмислення та значне підвищення якості візуальної генерації.

Схожий функціонал уже просувався конкурентами на смартфонах Pixel, починаючи з 2023 року, проте Apple інтегрує його в ширшу екосистему роботи із графікою. Оновлений інструмент дозволить створювати унікальні підкладки, комбінуючи текстові описи, емодзі, стилі архітектури, погоду чи обробку реальних фотографій користувача.

Стратегія Apple проти Android

Аналітики зазначають, що попри гучні пресрелізи Google та Samsung щодо агресивного впровадження ШІ, реальна аудиторія рідко користується складними нативно вбудованими інструментами через специфічні системні вимоги та сильну фрагментацію платформи Android. На противагу цьому Apple здійснює рекордні продажі, не перевантажуючи користувацький інтерфейс нав'язливими функціями.

Головна перевага стратегії компанії з Купертіно полягає у тому, що всі ШІ-інструменти залишаються непомітними для тих, хто не хоче ними користуватися.

На думку аналітиків, компанія створює ідеальну локальну платформу для роботи базових моделей і API, зберігаючи для користувача можливість вести справи у звичному режимі, тоді як конкуренти ризикують постраждати від можливого падіння загального інтересу до ШІ-індустрії.